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20:45 09.07.2021

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

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Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер с целью пресечения деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и заявил, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что США будут делать все необходимое для защиты от кибератак.

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Псаки тогда же добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.

Псаки на брифинге в пятницу пояснила, что в ходе разговора Байдена с Путиным "пристальное внимание было уделено этой атаке".

Теги: #сша #россия #байден #хакеры
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