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20:22 09.07.2021

В "Слуге народа" призывают Юрченко сложить депутатский мандат

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В "Слуге народа" призывают Юрченко сложить депутатский мандат

Глава политической партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призывает народного депутата Александра Юрченко, попавшего в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат.

"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – заявил Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Нацполиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать случившееся, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".

Кроме того, Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.

"14 сентября 2020 был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности", – отметил первый замглавы фракции.

Как сообщалось, анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, который 8 июля совершил ДТП во Львове и пытался скрыться от правоохранителей.

Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.

Теги: #юрченко #слуга_народа
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