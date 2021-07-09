События

19:37 09.07.2021

Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

1 мин читать
Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разработал дорожную карту зеленого финансирования (road map for green finance), финальная версия которой будет публично представлена к концу октября, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Будет представлен план мероприятий, сроки, ответственные, будут прописаны тестовые периоды", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, прошедшей на этой неделе в Вильнюсе.

Шевченко пояснил, что эти мероприятия помогут украинской финансовой системе, в первую очередь, банковской (поскольку она более прозрачна по сравнению с рядом небанковских финансовых учреждений) работать в направлении зеленого и устойчивого финансирования.

В частности, речь идет о специальной отчетности и риск-менеджменте влияния на окружающую среду, уточнил глава НБУ.

Теги: #нбу #green_finance
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 09.07.2021
Украинцы в I пол. продали на $1,25 млрд больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

Украинцы в I пол. продали на $1,25 млрд больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

17:59 07.07.2021
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

09:58 01.07.2021
Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в НБУ

Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в НБУ

22:31 30.06.2021
Увольнение команды руководителей департамента лицензирования НБУ угрожает независимости регулятора – нардеп Фриз

Увольнение команды руководителей департамента лицензирования НБУ угрожает независимости регулятора – нардеп Фриз

10:57 30.06.2021
НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

13:15 29.06.2021
Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

18:00 23.06.2021
Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют

Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют

14:26 23.06.2021
Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

18:59 22.06.2021
Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

18:23 22.06.2021
Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Никифоров назначен пресс-секретарем президента вместо Мендель – указы

Посол Чевик обратился к постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский на встрече с Меркель обсудит войну на Донбассе, "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество – Никифоров

ОП планирует регулярное проведение брифингов пресс-секретаря Зеленского

Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

Минторг США внес в "черный список" три компании и три физлица из РФ - документ

Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

В рамках программы STEAM-CAMP 500 преподавателей точных дисциплин создали занимательные уроки для школьников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА