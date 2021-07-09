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18:55 09.07.2021

ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

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ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

Европейский союз пытается способствовать мирному решению в Афганистане после вывода иностранных войск, намерен помогать населению, и это будет целью переговоров главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Ташкенте, сообщил в пятницу высокопоставленный чиновник.

"Европейцы хотят продолжать работать населением Афганистана в различных миссиях, как это было в последние 20 лет", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Он добавил, что Боррель отправится на следующей неделе в Ташкент для участия в региональных переговорах по Афганистану.

В понедельник ситуацию в Афганистане в связи с завершением вывода оттуда войск США и НАТО обсудят министры иностранных дел на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Чиновник напомнил, что несколько месяцев назад (когда уже был известен график вывода войск США и НАТО - ИФ) Совет ЕС принял постановление по Афганистану, "нацеленное в будущее". В нем обозначено намерение, с одной стороны, взаимодействовать с будущим афганским правительством "строго в зависимости от условий". С другой стороны - продолжать работать с населением Афганистана.

"Мы хотим работать над сохранением социальных достижений этих 20 лет, в частности, в положении меньшинств, женщин и девочек", - выделил он возможное направление усилий.

В то же время, ЕС отдает себе отчет в том, что это "будет очень сильно зависеть от ситуации в области безопасности". Поэтому он прилагает усилия к продвижению политического процесса, чтобы максимально смягчить переход после завершения вывода иностранных войск.

"Мы стоим перед совершенно новой ситуацией в стране", - отметил он.

"Мы видим очень небольшой интерес "Талибана" (движение "Талибан", запрещено в РФ - ИФ) к переговорам с правительством о процессе мирного перехода. Мы разговариваем непосредственно с ними и стараемся оказать давление", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Он на прошлой неделе в Ташкенте участвовал в диалоге по политическим вопросам и вопросами безопасности между ЕС и странами центральной Азии, включая Афганистан, отметил, что в регионе "чрезвычайно озабочены" будущим Афганистана.

"Если мирного перехода не получится и Афганистан снова будет охвачен гражданской войной, мы получим много проблем, угроз безопасности", - признал он.

Теги: #ес #афганистан #сотрудничество
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