ОП планирует регулярное проведение брифингов пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента планирует проведение регулярных брифингов пресс-секретаря для представителей СМИ.

"Брифинги для СМИ – одно из главных заданий, которое на меня возложили. Мы планируем проводить их регулярно. Насколько регулярно – пока еще сказать не могу. Офис президента желает проводить их как можно чаще. Это будет зависеть от наполнения (по темам – ИФ). Мы не будем звать сюда журналистов, если нам нечего будет вам рассказать", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу, 9 июля.

Он также отметил, что его функционал как пресс-секретаря состоит в проведении брифингов, сопровождении президента на публичных мероприятиях, а также предоставлении комментариев для представителей прессы как на брифингах, так и в индивидуальном порядке.