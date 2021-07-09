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18:02 09.07.2021

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм", - сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

Также неподалеку н.п.Новотошковское враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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