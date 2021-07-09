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17:06 09.07.2021

Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

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Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает необходимость объединения усилий для борьбы с контрабандой как проявлением экономического терроризма против Украины.

В сообщении Офиса генерального прокурора, размещенном в пятницу на его сайте, отмечается, что Венедиктова в рамках рабочей поездки в Одесскую область провела оперативное совещание с руководителями прокуратур относительно необходимости усиления борьбы с контрабандой.

"Мы должны консолидировать усилия, чтобы остановить организованные потоки незаконного товарооборота и бороться с контрабандой жестко, как с экономическим терроризмом против Украины", - цитирует Венедиктову Офис генпрокурора.

Генпрокурор подчеркнула, что впервые в истории Украины СНБО ввел персональные санкции в отношении топ-десятки контрабандистов и 79 юридических лиц, связанных с ними.

"Четверка из топ-контрабандистов именно на территории Одесской области занимается противоправной деятельностью, связанной с доставкой различных товаров из Европы и Китая, вне таможенного контроля", - отметила генпрокурор. По ее словам, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам противоправной деятельности указанных в решении СНБО физических и юридических лиц.

Офис генпрокурора информирует, что, по подсчетам специалистов, в результате контрабанды в госбюджет не поступило как минимум 3 млрд грн.

"Большинство экспортно-импортных операций осуществляется с нарушением таможенных правил, что приводит не только к убыткам бюджета от непоступления таможенных платежей, но является предпосылкой к дальнейшей преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и легализации незаконно приобретенного имущества", - говорится в сообщении.

"Порты Одесской, Николаевской, Херсонской областей, несмотря на то, что имеют стратегическое значение для экономики Украины, являются удачным буфером для контрабанды товаров, прежде всего наркотических средств, сигарет, алкоголя - и тут все органы должны усилить бдительность", - резюмировала Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время по фактам контрабанды расследуется около 400 уголовных производств.

Теги: #венедиктова #прокуратура #контрабанда
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