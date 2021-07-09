Киевсовет просит Кабмин и ГАСИ не допустить введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Киевсовет обратился в Кабинет министров Украины и Государственную архитектурно-строительной инспекцию с просьбой не допустить введения в эксплуатацию "дома-монстра", расположенного на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, соответствующее заявление сделал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета, глава Киевской городской организации партии "УДАР Виталия Кличко" Владимир Бондаренко. По его словам, обращение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

"Земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна - этажность этого дома должна быть приведена к первичным показателям. Городская власть продолжает отстаивать позицию громады, поэтому мы обратились в Кабинет министров Украины и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины с целью недопущения эксплуатации этого здания", - сказал заместитель городского головы.

Ранее он заявлял, что городская власть продолжит бороться против введения в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева определением от 9 февраля 2015 года запретил Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве согласовывать и выдавать ООО "Патели Лизинг" как застройщику документы о готовности к эксплуатации жилищно-офисного комплекса (ЖОК) "Подол Престиж".

Причиной судебных разбирательств относительно данного объекта стало игнорирование застройщиком строительных норм и организация самовольной надстройки верхних этажей здания.

По данным департамента градостроительства и архитектуры КГГА, речь идет об увеличении "Патели Лизинг", воспользовавшемся пробелами в градостроительном законодательстве, высотности ЖОК с восьми до 12 этажей, которую выявила в 2011 году повторная экспертиза проектной документации объекта строительства, согласованной департаментом в 2009 году на основании позитивного вывода госпредприятия "Укрдержэкспертиза".

Согласно указанному определению суда, Государственной регистрационной службе Украины было запрещено осуществлять, действия, связанные с регистрацией прав собственности на ЖОК "Подол Престиж".

Проект ЖОК предполагает возведение 12-этажного многофункционального комплекса общей площадью 29 тыс. кв. м, из которых площадь апартаментов квартирного типа – 13,2 тыс. кв. м (6-12 этажи), офисных помещений – 12,9 тыс. кв. м (2-5 этажи), торговых – 1,1 тыс. кв. м (магазин, а также ресторан и кафе на 35 и 40 мест соответственно на первом этаже).

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), ведь они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

21 октября 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Украины решение отменил, и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.

В ноябре прошлого года, Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на здание в центре Киева, построенное с превышением этажности по ул. Нижний Вал, 27-29.

ООО "Патели Лизинг" создано в 2002 году. Основным видом деятельности является строительство зданий. По состоянию на 12 февраля 2015 года портфель завершенных строительных объектов компании, помимо ЖОК, включал в восемь жилых домов в Киеве.