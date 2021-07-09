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16:51 09.07.2021

Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

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Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Швеции.

"Ужасающие сообщения об авиакатастрофе возле аэропорта Эребру в Швеции. Я искренне сочувствую родным и близким погибших. Украина поддерживает Швецию в этот трагический день", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, в четверг вблизи аэропорта Эребру в Швеции разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли 9 человек.

 

Теги: #швеция #кулеба #соболезнования #мид
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