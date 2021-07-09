Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Швеции.

"Ужасающие сообщения об авиакатастрофе возле аэропорта Эребру в Швеции. Я искренне сочувствую родным и близким погибших. Украина поддерживает Швецию в этот трагический день", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, в четверг вблизи аэропорта Эребру в Швеции разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли 9 человек.