В рамках программы STEAM-CAMP 500 преподавателей точных дисциплин создали занимательные уроки для школьников

В Украине подвели итоги лидерской образовательной программы для преподавателей точных дисциплин в школах STEAM-CAMP - после обучения 500 учителей из Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья создали занимательные уроки по математике, физике, химии и информатике для школьников.

Согласно пресс-релизу "Метинвеста" в пятницу, программу реализуют Фонд развития Мариуполя, Запорожская платформа совместных действий, Криворожский фонд будущего при финансовой поддержке группы "Метинвест". Цель обучения – заинтересовать молодежь изучать технические науки и повысить качество их преподавания в школах для развития украинских городов. Организаторы проекта хотят, чтобы на технические направления в средних и высших учебных заведениях могли поступить все желающие, и для этого ставят задачу на треть по отношению к предыдущему году повысить средний балл ВНО по математике, физике и химии.

При этом уточняется, что более 5 тысяч учеников в 200 школах уже в следующем году смогут изучать точные предметы по-новому. Все созданные учителями уроки будут размещены на специальной интернет-платформе, где педагоги смогут обмениваться своими наработками и применять их на практике.

Все это для того, чтобы выпускники школ могли показать хорошие результаты ВНО и поступить в вузы. Для тех учителей, чьи ученики смогут этого достичь, предусмотрена финансовая мотивация: за каждого ученика, который наберет больше 170 баллов на ВНО и поступит в вуз на техническую специальность, предусмотрена премия в размере 10 тысяч гривен.

К финалу STEAM-CAMP учителя разработали более 400 интегрированных уроков, в которых использовали все полученные во время обучения знания. Педагоги отмечают, что благодаря участию в программе получили ценную информацию и уже начали применять ее на практике, создавая инновационный учебный контент.

"Такие инициативы очень важны для организации образовательного процесса", - говорит преподаватель информатики в начальных классах Артем Дудка, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь учитель физики и математики Сергей Аврахов считает, что "Это грандиозный проект, который необходим не только для технических дисциплин, но и для других специальностей".

"Мы видим, как преподаватели меняются, как меняется их подход, как они внедряют интегрированные уроки, которые становятся все более интересными для наших детей", - отмечает директор департамента корпоративной культуры и развития персонала "Метинвеста" Лилия Ткаченко.

Вузы из Кривого Рога, Мариуполя и Запорожья ждут абитуриентов на более 20 специальностей в Криворожском национальном университете и Технологическом институте Государственного университета экономики и технологий, Приазовском государственном техническом университете, Запорожском национальном университете и Запорожской политехнике.

Программа стартовала в феврале этого года в Кривом Роге и Мариуполе, а в апреле к ним присоединились учителя из Запорожья. Отбор в программу наиболее заинтересованных учителей проходил через видеотестирование и написание эссе. Обучение включало пять модулей: лидерство в образовании, современные методологии в обучении, диджитализацию, критическое мышление, работу с информацией и коммуникацию с учениками.

Участники программы разрабатывали идеальный STEAM-урок в группах. Затем их результаты оценивало компетентное жюри, чтобы в итоге ученики преподавателей-участников проекта смогли поступить на технические специальности в вузы.

Новые подходы в развитии STEAM-образования, в том числе его популяризация среди школьниц и женщин, в фокусе международного сообщества. В финале программы STEAM-CAMP учителей поздравили представители посольств Дании, Германии, Франции, Великобритании, представительство ЄС в Украине, глава офиса ООН в Украине, офис ООН Женщины в Украине, а также офис ОБСЕ в Мариуполе.

В рамках образовательной программы STEAM-CAMP в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье проходит выставка "Наука – это она". Это образовательный арт-проект, который реализует STEM is FEM при поддержке международных организаций ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

Проект знакомит всех желающих с украинскими женщинами-учеными XX-XXI веков и опровергает мнение, что наука – не женское дело.

Портреты двенадцати удивительных украинок, которые изменили мир, призваны вдохновить современных школьниц совершенствоваться в точных науках и гордиться достижениями соотечественниц в технологиях и инновациях.