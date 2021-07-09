Никифоров назначен пресс-секретарем президента вместо Мендель – указы

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины и назначил на соответствующую должность Сергея Никифорова.

Соответствующие указы №282/2021 и №283/2021 опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа №283/2021 от 9 июля.

Сергей Никифоров родился в Кривом Роге 10 июля 1986 года. Работал ведущим на телеканале "Украина 24", еще ранее - корреспондентом на телеканалах "Первый национальный", "Рудана", "24", K1 и "Euronews".

Закончил факультет журналистики Киевского государственного университета им.Шевченко.

8 июля источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.

Как подчеркнул источник, "уход Мендель с должности пресс-секретаря президента был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.