События

16:28 09.07.2021

Никифоров назначен пресс-секретарем президента вместо Мендель – указы

1 мин читать
Никифоров назначен пресс-секретарем президента вместо Мендель – указы

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины и назначил на соответствующую должность Сергея Никифорова.

Соответствующие указы №282/2021 и №283/2021 опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа №283/2021 от 9 июля.

Сергей Никифоров родился в Кривом Роге 10 июля 1986 года. Работал ведущим на телеканале "Украина 24", еще ранее - корреспондентом на телеканалах "Первый национальный", "Рудана", "24", K1 и "Euronews".

Закончил факультет журналистики Киевского государственного университета им.Шевченко.

8 июля источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.

Как подчеркнул источник, "уход Мендель с должности пресс-секретаря президента был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.

Теги: #пресс_секретарь #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 09.07.2021
Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

15:48 09.07.2021
Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

11:48 09.07.2021
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на нужды Государственной судебной администрации

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на нужды Государственной судебной администрации

18:00 08.07.2021
Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность к реализации стратегического партнерства между Украиной и Турцией

Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность к реализации стратегического партнерства между Украиной и Турцией

16:26 07.07.2021
Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

13:31 07.07.2021
Президент Украины и вице-президент Швейцарии обсудили проведение следующей конференции по реформам

Президент Украины и вице-президент Швейцарии обсудили проведение следующей конференции по реформам

12:45 07.07.2021
Украина на финише принятия законопроектов по ключевым реформам – Зеленский

Украина на финише принятия законопроектов по ключевым реформам – Зеленский

12:18 07.07.2021
Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на Донбассе в Нормандском или любом другом формате

Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на Донбассе в Нормандском или любом другом формате

11:36 07.07.2021
Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность в Европе в контексте "Северного потока-2"

Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность в Европе в контексте "Северного потока-2"

11:13 07.07.2021
Зеленский ждет от встречи с Байденом конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики

Зеленский ждет от встречи с Байденом конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Посол Чевик обратился к постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

Минторг США внес в "черный список" три компании и три физлица из РФ - документ

Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

В рамках программы STEAM-CAMP 500 преподавателей точных дисциплин создали занимательные уроки для школьников

Киевсовет просит Кабмин и ГАСИ не допустить введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Капитан ВМС США отметил наивысший уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze-2021

Более половины украинцев поддерживает идею выдвижения требований к Германии и России по репарациям за преступления против мирного населения во Второй мировой войне - опрос

Посол Чевик обратился к постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА