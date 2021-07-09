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14:33 09.07.2021

Более половины украинцев поддерживает идею выдвижения требований к Германии и России по репарациям за преступления против мирного населения во Второй мировой войне - опрос

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Более половины украинцев поддерживает идею выдвижения требований к Германии и России по репарациям за преступления против мирного населения во Второй мировой войне - опрос

61,1% украинцев поддерживает идею выдвижения Украиной требований Германии и 55,3% требований к России относительно небходимости выплаты репараций за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны, свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В частности, респондентам был задан вопрос, как они относятся к идее выдвижения Украиной требований к другим государствам относительно материальной компенсации (репараций) за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны.

Так, выдвижение требований к Германии за преступления нацистского режима: массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд полностью поддерживают 34,5%, скорее поддерживают – 26,6%, скорее не поддерживают – 16,4%, полностью не поддерживают – 15,1%, а 7,5% затруднились ответить.

Кроме того, выдвижение требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар полностью поддерживают 36,2%, скорее поддерживают – 19,1%, скорее не поддерживают – 16,2%, полностью не поддерживают – 19,5%, а 9% затруднились ответить.

Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" был проведен Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Полевой этап исследования проходил с 1 по 7 июня 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Теги: #деминициативы #репарации #опрос #война
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