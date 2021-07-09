Посол Чевик обратился к постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в обращении к постоянному совету ОБСЕ подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня на Донбассе и ограничения свободы передвижения Миссии там ужесточились.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучается, а вызовы только обостряются", — приводит слова Чевика пресс-служба ОБСЕ.

Посол подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня, трудности, с которыми сталкивается мирное население, а также ограничения свободы передвижения Миссии, в том числе интенсивное и продолжительное глушение сигнала ее беспилотных летательных аппаратов, ужесточились.

"С момента моего прошлого отчета СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", — сообщил Чевик.

По его словам, расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, случаев более широкого применения смертельного оружия стало заметно больше, а вместе с тем выросли количество и масштаб повреждений объектов гражданской инфраструктуры.

Глава Миссии также подчеркнул, что особенно неприятным является ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств.

Кроме того, Чевик обратил внимание, что за отчетный период с 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что около 75% из них были жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, подчеркнув необходимость "незамедлительного прогресса в выполнении сторонами обязательств по противоминной деятельности".

Чевик напомнил, что свобода передвижения мирного населения через линию соприкосновения по-прежнему существенно ограничивается, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые пункты пропуска в Золотом и Счастье.

Также он заявил, что беспилотники СММ дальнего радиуса действия подвергались глушению сигнала примерно 80% полетов, что привело к недавнему крушению еще одного летательного аппарата.

"В заключение Глава СММ призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода как на местах, так и в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности, подчеркнув, что прогресс возможен только тогда, когда стороны возьмут на себя ответственность и будут ответственно относиться к выполнению своих обязательств", - говорится в пресс-релизе.