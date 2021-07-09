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14:10 09.07.2021

Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

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Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

44,8% украинцев не знают, где находится Бабий Яр, свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, где находится Бабий Яр, 55% респондентов ответили, что в Киеве, 18,4% - в каком-то другом городе, 26,4% - сказали, что не знают, а 0,3% отказались отвечать.

На вопрос, что для респондентов означает Бабий Яр, 27,3% ответили, что это место памяти украинских евреев - жертв Холокоста, устроенного нацистским режимом, 37,5% - место памяти жертв нацистского режима, людей всех национальностей (евреев, украинский, россиян, цыган), 14,3% - место памяти жертв тоталитарных режимов, и нацистского, и советского, 10,9% - место памяти жертв нацистского режима - советских граждан разных национальностей, 1,1% - другое, а 8,9% затруднились ответить.

Также респондентов спросили, как относятся к чествованию памяти погибших в Бабьем Яру. 76% ответили, что нужно почитать на государственном уровне, 10,5% - нужно почитать на местном уровне, 3,6% - этот вопрос памяти узкой группы людей, 5,4% - мне все равно как это будет почитаться, а 4,5% затруднились ответить.

Кроме того, людей спросили, кто должен финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру.

21,6% ответили, что исключительно украинское правительство из госбюджета, 13,5% - государство и частные меценаты – граждане Украины, 39,2% - государство и частные меценаты – граждане разных стран, 4,1% - частные меценаты – граждане Украины, 5,8% - частные меценаты – граждане разных стран, 11,4% - все равно, кто будет финансировать, а 4,3% затруднились ответить на вопрос.

Всеукраинский опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Полевой этап исследования проходил с 1 по 7 июня 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Теги: #бабий_яр #деминициативы #опрос
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