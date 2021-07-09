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12:42 09.07.2021

Венедиктова: Главная задача прокуратуры в "деле Медведчука" – закончить досудебное расследование

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Венедиктова: Главная задача прокуратуры в "деле Медведчука" – закончить досудебное расследование

Важнейшей задачей для прокуратуры в деле о госизмене народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука является завершение досудебного расследования и передача дела на рассмотрение в суд, считает генеральный прокурора Украины Ирина Венедиктова.

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", - заявила Венедиктова в ходе своего выступления в Одесской области, которое транслировал телеканал "Украина 24".

При этом, генпрокурор уточнила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда города Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы уже всё поняли. Это позиция суда. Мы её уважаем… Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые избрали меру пресечения в виде домашнего ареста – ИФ)", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в пятницу продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября. Позже Медведчук заявил о намерении обжаловать решение суда в Киевском апелляционном суде.

 

 

Теги: #венедиктова #медведчук #прокуратура
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