В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

В Киеве в микрорайоне "Жуляны" произошла авария на энергооборудовании, вследствие чего обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов, сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон "Жуляны". Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны". Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению", - сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

Отмечается, что в восстановлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.