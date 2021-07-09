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11:51 09.07.2021

На Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибло 218 серых журавлей

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На Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибло 218 серых журавлей

Каховские правоохранители передали в суд обвинительный акт, в отношении агронома, который нарушил установленные правила борьбы с вредителями и болезнями растений, что привело к гибели 218 краснокнижных серых журавлей, сообщает пресс-служба Херсонской облпрокуратуры в пятницу.

"В период с декабря 2020 года по январь 2021 года агроном предприятия допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (разложения в жилые норы грызунов), совершил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории биосферного заповедника "Аскания Нова", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вследствие поедания птицами зерен пшеницы, обработанных соответствующими пестицидами, на территории биосферного заповедника погибло 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем государству был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 270 тысяч грн.

Уточняется, что агронома обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 247 Уголовного кодекса Украины.

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот часов, или ограничение свободы на срок до двух лет", - резюмируют правоохранители.

Как сообщалось, в январе текущего года правоохранители начали расследование факта вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" (Херсонская обл.).

Теги: #херсонская_область #журавли #аскания_нова #агроном
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