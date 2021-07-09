Зеленский подписал закон об увеличении расходов на нужды Государственной судебной администрации

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно урегулирования вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов, который парламент принял 17 июня 2021 года.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от необходимого. Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", - сообщает Офис президента Украины.

Закон также позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечит надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины.

Документ, в частности, вносит изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн.

"Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 17 июня Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2021г." об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами".

Законом увеличен по общему фонду госбюджета расходы Государственной судебной администрации Украины по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта Украины по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".