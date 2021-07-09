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11:37 09.07.2021

В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь и грозы

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В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь и грозы

В ближайшие сутки преимущественно сухую погоду Украины продолжит определять поле повышенного давления и жаркий воздух тропического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 10 июля, в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июля самая высокая температура днем (+36,4°) была в 1885 году, самая низкая ночью (+6,4°) в 1887 году.

В воскресенье, 11 июля, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем и в южной части местами кратковременный дождь, гроза, возможны шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве в воскресенье сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Утром 9 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 23-26°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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