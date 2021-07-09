В Краснокутске в рамках программы "Большое Строительство" открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В поселке городского типа Краснокутск на Харьковщине прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, созданного в рамках президентской программы "Большое Строительство", сообщает Харьковская ОГА.

ФОК рассчитан на 400 посетителей в сутки. В нем есть зал для игровых видов спорта, боксерский и тренажерный залы, обустроенные по современным требованиям. На его базе заработают секции местной детско-юношеской спортивной школы по футзалу (мини-футбол), волейболу, баскетболу, боксу и теннису, будет возможность заниматься гиревым спортом.

"Сегодня в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое Строительство" в нашей области строится и ремонтируется много важных социальных объектов. Среди них есть немало объектов медицины: больницы, амбулатории, приемные отделения. Но большое внимание уделяется и объектам спортивной инфраструктуры. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс важен для Краснокутской громады, он позволит вывести развитие спорта на новый этап", - отметил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Дети будут заниматься спортом на базе комплекса бесплатно.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое Строительство" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году в рамках развития социальной инфраструктуры построить 80 стадионов и 29 бассейнов.