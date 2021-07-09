В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

В пятницу, 9 июля, в Киеве снова вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, из-за высокой температуры воздуха, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 09 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ограничение продержится ориентировочно до 19:00.