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11:26 09.07.2021

В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

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В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

В пятницу, 9 июля, в Киеве снова вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, из-за высокой температуры воздуха, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 09 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ограничение продержится ориентировочно до 19:00.

 

Теги: #киев #транспорт
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