Медведчук планирует подавать апелляцию на решение суда о его домашнем аресте

Народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Медведчук обжалует решение Печерского районного суда города Киева, который продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в пятницу.

"Это только один из этапов борьбы и этот этап закончился вот таким вот решением. Решение несправедливое. Решение не учло доводы защиты. Решение построено на нарушении Уголовного процессуального кодекса", - убежден нардеп.

Он заявил о том, что планирует обжаловать решение о продлении ему меры пресечение в апелляции.

"Однозначно, мы будем обжаловать в Киевском апелляционном суде", - подчеркнул Медведчук.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в пятницу продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.