Медведчуку продолжили круглосуточный домашний арест на 2 месяца - до 7 сентября - СМИ

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября, сообщило "Громадське".

"Печерский райсуд Киева продолжил круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, до 7 сентября", – сказано в сообщении на сайте издания в пятницу утром.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.