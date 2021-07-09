События

09:01 09.07.2021

Медведчуку продолжили круглосуточный домашний арест на 2 месяца - до 7 сентября - СМИ

2 мин читать
Медведчуку продолжили круглосуточный домашний арест на 2 месяца - до 7 сентября - СМИ

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября, сообщило "Громадське".

"Печерский райсуд Киева продолжил круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, до 7 сентября", – сказано в сообщении на сайте издания в пятницу утром.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

 

 

Теги: #медведчук #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:32 08.07.2021
В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

13:46 08.07.2021
Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

10:19 08.07.2021
"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

06:47 08.07.2021
Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

15:13 07.07.2021
Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

20:40 06.07.2021
Харьковский окружной админсуд отменил решение об избрании заместителей председателя облсовета

Харьковский окружной админсуд отменил решение об избрании заместителей председателя облсовета

11:41 06.07.2021
Суд взял под стражу одного из лидеров "Патриотов за життя" Ширяева

Суд взял под стражу одного из лидеров "Патриотов за життя" Ширяева

06:45 06.07.2021
Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

02:38 06.07.2021
Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Нардеп Юрченко попал в ДТП во Львове находясь под действием наркотиков – СМИ

Правительство Украины предлагает применить санкции к 52 физлицам Беларуси, среди них сын Лукашенко

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 109 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

В Беларуси началась операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщили в КГБ

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

С 30 июня по 6 июля заблокированы более 60 тыс. атак на госинформресурсы – Госспецсвязь

Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

Карасев: Поддержка непарламентских партий будет возрастать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА