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08:39 09.07.2021

Более 109 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

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Более 109 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

Наибольшее количество с начала кампании вакцинации привито в Украине за минувшие сутки – 109 160 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021. Одну дозу получили 44 816 человек полностью иммунизированы – 64 344 человек", – сообщил Минздрав в Telegram-канале в пятницу утром.

В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1 525 пунктов прививки и 35 центров вакцинации.

По состоянию на 8 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу – 2 223 406 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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