Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

Посольство Тайваня в Гаити сообщило, что 11 подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были задержаны не его территории.

"Полиция начала операцию около 16 часов (четверга по местному времени, 00:00 по Киеву пятницы - ИФ) и успешно арестовала 11 подозреваемых", - сообщили в посольстве, добавив, что оно согласилось на запрос полиции об обыске на территории "без колебаний".

Гаити - одна из стран, которые признают Тайвань как самостоятельное государство и поддерживают с ним дипотношения.

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.

Группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, сообщили власти ранее власти Гаити.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.