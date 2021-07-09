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07:23 09.07.2021

Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

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Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году. С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

The Wall Street Journal пишет, что Еврокомиссия в рамках этой инициативы намерена добиться также единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах.

По оценкам FT, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему.

В частности, США применили санкции за отмывание денег к латвийскому банку ABLV, причем известили об этих действиях Брюссель лишь за несколько минут до официального объявления. Крупный скандал, связанный с отмыванием денег, затронул также датский Danske bank.

Теги: #ес #отмывание #агентство
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