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05:27 09.07.2021

Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

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Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

Президент США Джо Байден, объясняя вывод американских военных из Афганистана, заявил, что не намерен без веских причин отправлять туда все новых солдат.

"Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

"Нужно ли нам отправлять туда их детей, внуков (военных, которые сейчас находятся в Афганистане - ИФ)? Вы бы отправили туда ваших собственных детей?", - спросил президент США.

Байден предупредил, что "мы не отправим в Афганистане еще одно поколение американцев", если для этого не будет четких причин.

Он напомнил, что на афганской территории погибли около 2 тыс. американских военных, порядка 20 тыс. получили ранения.

Отвечая на вопрос журналиста, президент заявил, что не считает правильным проводить аналогии между уходом сил США из Афганистана и уходом американских из Вьетнама: по его мнению, военные возможности талибов намного скромнее, чем и сил, противостоявших США во Вьетнаме.

Ранее президент сообщил, что процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

Теги: #сша #афганистан #война #байден
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