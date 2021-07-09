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04:48 09.07.2021

Карасев: Поддержка непарламентских партий будет возрастать

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Карасев: Поддержка непарламентских партий будет возрастать

Политический эксперт Вадим Карасев считает, что украинцы разочаровались в находящихся в Раде партиях, поэтому рост поддержки непарламентских партий будет продолжать расти.

"Поддержка непарламентских партий будет продолжать расти, поскольку украинцы разочаровались в политсилах, представленных в Верховной раде", – написал он на своей страничке в Фейсбук в четверг.

Ссылаясь на результаты последних опросов, политэксперт отмечает переход части утраченных голосов от парламентских партий к непарламентским и новым партиям.

"По результатам опроса пять таких партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Раду "УДАР Виталия Кличко", партия Мураева "Наши", "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия и "Сила и честь", - отметил Карасев.

Он также считает, что большой прирост рейтинга могут получить партии с высоким уровнем доверия и сильным лидером.

"На примере партии "УДАР" Кличко можно проследить за счет чего непарламентские партии могут сделать рывок: сильный лидер с высоким рейтингом доверия и активная работа. Одним из "доноров" голосов для партии стал разочаровавшийся электорат "Голоса", - написал эксперт.

Карасев также отметил, что по сравнению с апрелем незначительно упали рейтинги "ЭС" (13,5%), ОПЗЖ (12,8%) и "Батькивщины" (12,3%). Он выразил уверенность в продолжении данной тенденции.

Теги: #рост #партии #поддержка
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