Среди задержанных в Гаити по делу об убийстве президента страны есть граждане США

Власти Гаити, по предварительным данным, задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press со ссылкой официальные лица в Гаити.

Предполагается, что речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

При этом другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце, а представитель госдепа Нед Прайс на брифинге ранее в четверг заявил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

В общей сложности, в Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента.

Также в четверг поступали сообщения о четырех убитых участников убийства, а также о том, что еще одна группа подозреваемых окружена полицией.

По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми в среду. В ходе атаки ранения получила жена главы государства.