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00:26 09.07.2021

Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

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Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

Президент США Джо Байден в четверг призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.

"Страны региона играют существенную роль в поддержке мирного урегулирования (в Афганистане - ИФ). Мы будем работать с ними, и они должны также активизировать свои усилия", - заявил он, выступая с речью, посвященной выводу американских военных из Афганистана.

Также, как сообщалось, он заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Теги: #сша #афганистан #призыв #регион
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