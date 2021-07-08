События

22:34 08.07.2021

Украине для перехода к электронным выборам необходимо войти Топ-10 по кибербезопасности и заручиться доверием населения – глава Минцифры

2 мин читать
Украине для перехода к электронным выборам необходимо войти Топ-10 по кибербезопасности и заручиться доверием населения – глава Минцифры

Улучшение ситуации с кибербезопасностью и рост доверия населения к электронным сервисам являются основными условиями, необходимыми для внедрения в Украине электронных выборов, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Когда Украина будет в ТОП-10 в глобальных индексах по кибербезопасности, тогда можно переходить к электронным выборам", - сказал, в частности, он на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, завершившейся в четверг в Вильнюсе.

Федоров добавил, что Минцифры ставит задачу до конца 2023 года оцифровать все государственные услуги. По его словам, это позволит добиться роста доверия граждан, и когда он превысит уровень доверия к нынешним выборам, это станет вторым условием возможного перехода к электронным выборам.

"Если услуга не работает он-лайн, то не должна работать офф-лайн", - описал будущий принцип оказания государственных услуг вице-премьер. По его словам, на следующей неделе в Раде планируется к принятию в целом закон о paperless: госорганы не смогут требовать у граждан документы, если они уже есть в госреестрах.

Федоров также сообщил, что за следующие 12 месяцев намечено также достичь значительного продвижения во внедрении электронного судопроизводства

Как сообщалось, в сентябре минувшего года в интервью изданию "Новое время" глава Минцифры сказал, что рассматривается идея организации выборов в электронном формате в 2024 году.

"У нас есть прицел на 2024 год, на следующие президентские выборы. И я вам скажу: это как великая идея, которая заставляет тебя делать больше, чем ты бы делал, если бы не было такой цели. Потому что электронные выборы - это сумасшедшая ответственность", - отметил тогда Федоров, подчеркнув, что с учетом мировых трендов электронные выборы – "только вопрос времени".

Впрочем, уже тогда среди преград он называл вопрос кибербезопасности и ментальную неготовность населения к электронным выборам, а также отсутствие единого реестра, в котором есть полная, качественная информация об украинцах.

В конце июня 2021 года Международный союз электросвязи (МСЭ) ООН опубликовал четвертый Глобальный рейтинг кибербезопасности стран. Согласно ему Украина с показателем 65,93 занимает 78 место из 194 стран, возглавляет рейтинг с показателями 100 США, за которыми с 99,54 идут Великобритания и Саудовская Аравия. В составленном двумя годами ранее индексе Украина была 54-й.

В то же время в Национальном индексе кибербезопасности, опубликованном e-Governance Academy of Estonia в конце прошлого года, Украина была 25-й среди 160 стран, за год поднявшись на 4 позиции.

Теги: #электронные #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 30.06.2021
Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

11:55 25.06.2021
Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

19:03 23.06.2021
На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

07:35 21.06.2021
Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

02:35 21.06.2021
Три политические силы проходят в новый парламент Армении

Три политические силы проходят в новый парламент Армении

22:29 20.06.2021
Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

19:13 20.06.2021
В Армении завершились парламентские выборы

В Армении завершились парламентские выборы

15:31 20.06.2021
На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

10:58 20.06.2021
Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

00:17 20.06.2021
В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины предлагает применить санкции к 52 физлицам Беларуси, среди них сын Лукашенко

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - источник

Ukraine Reform Conference в 2022 году пройдет в Швейцарии

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Правительство Украины предлагает применить санкции к 52 физлицам Беларуси, среди них сын Лукашенко

США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА - указы

Таран подчеркнул важность развертывания боевых групп усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии

Украина успешно воплощает огромный объем внутренних реформ в беспрецедентно сложных условиях – Кулеба

Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Фракция "Слуга народа" пригласила первого вице-премьера Любченко на заседание 12 июля

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА