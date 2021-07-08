Украине для перехода к электронным выборам необходимо войти Топ-10 по кибербезопасности и заручиться доверием населения – глава Минцифры

Улучшение ситуации с кибербезопасностью и рост доверия населения к электронным сервисам являются основными условиями, необходимыми для внедрения в Украине электронных выборов, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Когда Украина будет в ТОП-10 в глобальных индексах по кибербезопасности, тогда можно переходить к электронным выборам", - сказал, в частности, он на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, завершившейся в четверг в Вильнюсе.

Федоров добавил, что Минцифры ставит задачу до конца 2023 года оцифровать все государственные услуги. По его словам, это позволит добиться роста доверия граждан, и когда он превысит уровень доверия к нынешним выборам, это станет вторым условием возможного перехода к электронным выборам.

"Если услуга не работает он-лайн, то не должна работать офф-лайн", - описал будущий принцип оказания государственных услуг вице-премьер. По его словам, на следующей неделе в Раде планируется к принятию в целом закон о paperless: госорганы не смогут требовать у граждан документы, если они уже есть в госреестрах.

Федоров также сообщил, что за следующие 12 месяцев намечено также достичь значительного продвижения во внедрении электронного судопроизводства

Как сообщалось, в сентябре минувшего года в интервью изданию "Новое время" глава Минцифры сказал, что рассматривается идея организации выборов в электронном формате в 2024 году.

"У нас есть прицел на 2024 год, на следующие президентские выборы. И я вам скажу: это как великая идея, которая заставляет тебя делать больше, чем ты бы делал, если бы не было такой цели. Потому что электронные выборы - это сумасшедшая ответственность", - отметил тогда Федоров, подчеркнув, что с учетом мировых трендов электронные выборы – "только вопрос времени".

Впрочем, уже тогда среди преград он называл вопрос кибербезопасности и ментальную неготовность населения к электронным выборам, а также отсутствие единого реестра, в котором есть полная, качественная информация об украинцах.

В конце июня 2021 года Международный союз электросвязи (МСЭ) ООН опубликовал четвертый Глобальный рейтинг кибербезопасности стран. Согласно ему Украина с показателем 65,93 занимает 78 место из 194 стран, возглавляет рейтинг с показателями 100 США, за которыми с 99,54 идут Великобритания и Саудовская Аравия. В составленном двумя годами ранее индексе Украина была 54-й.

В то же время в Национальном индексе кибербезопасности, опубликованном e-Governance Academy of Estonia в конце прошлого года, Украина была 25-й среди 160 стран, за год поднявшись на 4 позиции.