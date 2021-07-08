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21:01 08.07.2021

Правительство Украины предлагает применить санкции к 52 физлицам Беларуси, среди них сын Лукашенко

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Правительство Украины предлагает применить санкции к 52 физлицам Беларуси, среди них сын Лукашенко

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь, среди них сын Александа Лукашенко.

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля.

В частности, с целью защиты национальных интересов Кабмин внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других санкций к 52 физическим лицам Республики Беларусь.

Среди санкций: запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов.

В перечень физлиц, цоторые попадут под санкции:

Юрий Караев - омощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года, бывший Министр внутренних дел, генерал-майор милиции;

Геннадий Казакевич - первый заместитель Министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Республики Беларусь, полковник милиции;

Александр Барсуков - помощник президента Республики Беларусь по Минску с 29 октября 2020 года, бывший заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенант милиции;

Сергей Хоменко - заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-майор милиции;

Юрий Назаренко - первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-майор милиции, бывший заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренних войск;

Хазалбек Атабеков - заместитель командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

Александр Шепелев - директор департамента по вопросам безопасности и охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

Дмитрий Балаба - руководитель отряда милиции специального назначения при Минском горисполкоме Республики Беларусь;

Иван Кубраков - министр внутренних дел Республики Беларусь с 29 октября 2020 года, бывший начальник Главного управления внутренних дел Минского горисполкома Республики Беларусь;

Максим Гамола - бывший начальник департамента милиции Московского района. Минска Республики Беларусь;

Александр Алешкевич - первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел в Московском районе м. Минская Республики Беларусь, начальник криминальной милиции;

Андрей Галенко - заместитель начальника районного отдела внутренних дел Московского района. Минска Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности;

Александр Васильев - начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь;

Олег Шуляковський - первый заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь, начальник криминальной милиции;

Анатолий Васильев - заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности;

Александр Астрейко - начальник управления внутренних дел Брестского облисполкома Республики Беларусь, генерал-майор милиции;

Леонид Журавский - руководитель отряда милиции специального назначения в г. Витебске Республики Беларусь;

Михаил Домарницкий - руководитель отряда милиции специального назначения в г. Гомеле Республики Беларусь;

Максим Михович - руководитель отряда милиции специального назначения в г.. Бресте Республики Беларусь, подполковник милиции;

Иван Соколовский - начальник Минского следственного изолятора "Акрестина" Республики Беларусь;

Валерий Вакульчик - помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Брестской области с 29 октября 2020, бывший председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Сергей Теребов - первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Дмитрий Реуцкий - заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Владимир Калач - заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Олег Чернышева - заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Александр Конюк - посол Республики Беларусь в Армении с 19 ноября 2020, бывший Генеральный прокурор Республики Беларусь;

Лидия Ермошина - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Вадим Ипатов - заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Елена Дмухайло - секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Андрей Гуржий - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Ольга Дорошенко член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Сергей Калиновский - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Светлана Кацуба - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Александр Лосякин - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Игорь Плишевский - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Марина Рахманова - рлен Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Олег Слижевский - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Ирина Целиковец - член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

Виктор Лукашенко - советник Президента Республики Беларусь по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Республики Беларусь;

Игорь Сергеенко - глава Администрации Президента Республики Беларусь;

Иван Тертель - председатель Комитета государственной безопасности, бывший председатель Государственного комитета по контролю Республики Беларусь;

Роман Мельник - начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

Иван Данилович Носкевич - председатель Следственного комитета Республики Беларусь;

Алексей Волков - председатель Государственного комитета судебных экспертиз, бывший первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;

Сергей Аземша - заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;

Андрей Смаль - зместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;

Андрей Павлюченко - руководитель оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь;

Игорь Зубовский - зместитель Министра информации Республики Беларусь

Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Президента Республики Беларусь;

Сергей Зубков - командир подразделения "Альфа" (спецназ Республики Беларусь);

Андрей Равков - бывший Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь;

Петр Миклашевич - председатель Конституционного суда Республики Беларусь.

Отмечается, что такое решение связано с решение Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Теги: #санкции #украина #беларусь
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