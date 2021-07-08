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20:48 08.07.2021

США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

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США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

Вашингтон отправляет в Уругвай и Афганистан порядка 2 млн доз вакцин Pfizer и Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 в качестве пожертвования, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Сегодня мы поделимся еще большим количеством вакцин с миром. Мы отправим 500 тыс. доз вакцин Pfizer в Уругвай и 1,4 млн доз вакцин Johnson&Johnson в Афганистан", - сказала Псаки на брифинге.

В ближайшее время, отметила Псаки, Афганистан получит еще несколько млн доз вакцин.

"Всего мы планируем отправить 3 млн доз вакцины в Афганистан в ближайшее время", - добавила Псаки.

Ранее Псаки сообщала журналистам, что в этот четверг по одному миллиону доз вакцин будет отправлено в Боливию и Парагвай.

В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена - США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.

Теги: #уругвай #сша #афганистан #вакцины
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