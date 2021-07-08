Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на должность Светлану Онищук.

Соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 опубликованы на сайте главы государства в четверг.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковской области", - отметил президент.

Среди приоритетов глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Как сообщалось, 7 июля Кабинет министров Украины согласовал назначение Светланы Онищук главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Онищук является действующим заместителей главы Ивано-Франковской обладминистрации. До этого работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Кабмин также согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука.

Бойчук был назначен на должность главы ОГА 26 декабря 2020 года. До этого он работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.