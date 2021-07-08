Таран подчеркнул важность развертывания боевых групп усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии

Министр обороны Украины Андрей Таран во время посещения военных подразделений в Литовской Республике подчеркнул важность развертывания боевых групп усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии для сдерживания агрессивной политики РФ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в учебном полку имени Великого гетмана Януша Радзивилла Вооруженных сил Литовской Республики (Lithuanian Great Hetman Jonušas Radvila Training Regiment) Тарана ознакомили с подходами к организации базовой военной подготовки, особенностями повседневной деятельности и бытовыми условиями личного состава.

"Представители Украины и Литвы обменялись мнениями относительно актуальности коллективного противодействия вызовам национальной безопасности. Министр обороны Украины подчеркнул важность развертывания боевых групп усиленного передового присутствия НАТО на территории государств-членов (Польши и стран Балтии) с целью сдерживания агрессивной политики России", - говорится в сообщении.

В свою очередь литовская сторона выразила большую заинтересованность в изучении опыта Украины противодействию агрессии Российской Федерации

Также Таран проявил интерес к принятому в Литве подходу к общей базовой подготовке для персонала сил обороны и безопасности.