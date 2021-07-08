Фракція "Слуга народу" запросила першого віце-прем'єра Любченка на своє засідання в понеділок

Депутатська фракція "Слуга народу" запросила на своє засідання, яке заплановане на 12 липня, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка для обговорення законопроекту №5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління юросіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.

"Можу підтвердити, що дійсно ми запросили на засідання першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки пана Любченка. Ми плануємо обговорити з ним законопроект про корпоративне управління, зокрема щодо питання про наглядові ради", - повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Водночас вона уточнила, що цей законопроект буде винесено на розгляд у першому читанні наступного пленарного тижня, який розпочнеться 13 липня.