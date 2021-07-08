Фракция "Слуга народа" пригласила первого вице-премьера Любченко на заседание 12 июля

Депутатская фракция "Слуга народа" пригласила на свое заседание, запланированное на 12 июля, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко для обсуждения законопроекта №5593-д об усовершенствовании корпоративного управления юрлиц, акционером (учредителем, основателем) которых является государство.

"Могу подтвердить, что действительно мы пригласили на заседание первого вице-премьер-министра – министра экономики господина Любченко. Мы планируем обсудить с ним законопроект о корпоративном управлении, в частности касательно вопроса о наблюдательных советах", – сообщила заместить главы фракции Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом она уточнила, что данный законопроект будет вынесен для рассмотрения в первом чтении на следующей пленарной неделе, которая начнется 13 июля.