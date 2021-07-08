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18:34 08.07.2021

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - источник

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Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - источник

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ, сообщил источник в Офисе президента.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник в Офисе президента Украины, отметив, что уход Мендель с должности пресс-секретаря президента "был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.

Теги: #мендель #ермак #советник
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