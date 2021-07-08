Ukraine Reform Conference в 2022 году пройдет в Швейцарии

Следующая, 5-я конференция по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) пройдет 4-5 июля 2022 года в Лугано, столице швейцарского кантона Тичино, сообщил глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis).

"Это будет 5-ая конференция, хотим отметить достижения и оглянуться назад, а также сделать ее инклюзивной: важно привлекать региональные органы власти, частный сектор, украинских граждан", - сказал он в завершение 4-й конференции в Вильнюсе в четверг.

Глава МИД отметил, что в Швейцарии рады видеть, что международное сообщество вместе с Украиной и хотят также стратегически поддерживать поиск Украиной "своего пути к мирному и стабильному будущему".

Кассис уточнил, что официальная подготовка к конференции начнется с его визита в Киев в октябре этого года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам 4-й конференции по реформам отметил журналистам, что внимание к Украине не снижается. По его словам, уже есть заявки от двух стран на проведение конференции в 2023 году и одна – в 2024 году.

Он указал, что другим важным итогом стало признание того факта, что Украина прошла связанный с пандемией Covid-19 кризис лучше, чем ожидалось международными экспертами, и это связано с проведенными страной реформами.

Говоря об основных планах на будущий год, глава украинского МИД назвал уже начавшуюся судебную реформу, которой готовы оказать помощь международные партнеры.

Как ранее отмечало украинское правительство, Ukraine Reform Conference - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине. Она была основана правительством в 2017 году и выступает платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов топ-уровня, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.

Основными целями Ukraine Reforms Conference являются презентация результатов ключевых реформ на международном уровне, определение приоритетных задач правительства на год, привлечение инвестиций в украинскую экономику и международного сообщества к процессу реформ в Украине.

Первая такая конференция прошла в Лондоне, затем в 2018 году в Копенгагене и в 2019 году в Торонто, а в минувшем году был сделан перерыв из-за пандемии.