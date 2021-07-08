Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность к реализации стратегического партнерства между Украиной и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили стратегическое партнерство между государствами.

"Имел удовольствие в очередной раз пообщаться по телефону с Реджепом Эрдоганом.. Благодарен господину президенту Турции за быструю реакцию и готовность не только говорить, но и действовать ради конкретного наполнения стратегического партнерства Украины и Турции во всех сферах", - написал Зеленский в Twitter.