На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала четверга, украинский военный получил осколочное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - добавили в штабе ООС.

На обстрелы украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.