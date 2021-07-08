События

17:26 08.07.2021

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

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В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в главный офис ЧАО "АК "Киевводоканал", сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия проходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Ранее в четверг сообщалось, что следователи ГБР и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Теги: #киевводоканал #обыски
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