В июле в Украине впервые пройдут международные тактические учения "Три меча-2021"

В период с 19 по 31 июля на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская обл.) пройдут международные тактические учения "Три меча-2021".

Как сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ), в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки.

"Данное мероприятие впервые будет проведено в Украине… Эти учения являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной", - говорится в сообщении.

Украину на учениях "Три меча" будет представлять подразделение 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.