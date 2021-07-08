События

16:20 08.07.2021

В июле в Украине впервые пройдут международные тактические учения "Три меча-2021"

1 мин читать
В июле в Украине впервые пройдут международные тактические учения "Три меча-2021"

В период с 19 по 31 июля на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская обл.) пройдут международные тактические учения "Три меча-2021".

Как сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ), в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки.

"Данное мероприятие впервые будет проведено в Украине… Эти учения являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной", - говорится в сообщении.

Украину на учениях "Три меча" будет представлять подразделение 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

 

Теги: #три_меча #учения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 06.07.2021
Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

15:17 06.07.2021
В береговом компоненте учений "Си Бриз - 2021" началась активная фаза

В береговом компоненте учений "Си Бриз - 2021" началась активная фаза

10:25 06.07.2021
В международных военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась фаза слаживания морского компонента

В международных военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась фаза слаживания морского компонента

14:35 04.07.2021
СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

05:44 03.07.2021
ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

15:02 02.07.2021
В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

11:57 02.07.2021
Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

16:37 01.07.2021
В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

07:17 28.06.2021
В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

08:07 23.06.2021
Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: у Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку-2"

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

Зеленский вернул законопроект о возобновлении работы ВККС в Раду с предложениями

Украина намерена привлечь израильские технологии в национальные ирригационные проекты - Посольство

В правительственные учреждения ОАЭ будут пускать только вакцинированных от COVID-19

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о реформе СБУ

Большинство британских военных выведены из Афганистана - Джонсон

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА