События

16:17 08.07.2021

Украина намерена привлечь израильские технологии в национальные ирригационные проекты - Посольство

1 мин читать
Украина намерена привлечь израильские технологии в национальные ирригационные проекты - Посольство

Перспективы привлечения израильских компаний к ирригационным проектам в Украине стали предметом встречи посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с Министром аграрной политики и продовольствия Украины Романом Лещенко. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Министр проинформировал о реформировании национального водного хозяйства, а также состоянии, проблемных аспектах, перспективах развития и путях модернизации ирригационной системы Украины. С учётом соответствующего технологического потенциала Израиля были также обсуждены перспективы привлечения израильских компаний к ирригационным проектам в нашей стране», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что по результатам встречи была достигнута договорённость подготовить в ближайшее время для израильской стороны релевантную презентацию «с приглашением к коммерческому предложению».

Стороны также договорились организовать двусторонние экспертные консультации.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: у Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку-2"

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

Зеленский вернул законопроект о возобновлении работы ВККС в Раду с предложениями

В июле в Украине впервые пройдут международные тактические учения "Три меча-2021"

В правительственные учреждения ОАЭ будут пускать только вакцинированных от COVID-19

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о реформе СБУ

Большинство британских военных выведены из Афганистана - Джонсон

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА