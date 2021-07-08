Перспективы привлечения израильских компаний к ирригационным проектам в Украине стали предметом встречи посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с Министром аграрной политики и продовольствия Украины Романом Лещенко. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Министр проинформировал о реформировании национального водного хозяйства, а также состоянии, проблемных аспектах, перспективах развития и путях модернизации ирригационной системы Украины. С учётом соответствующего технологического потенциала Израиля были также обсуждены перспективы привлечения израильских компаний к ирригационным проектам в нашей стране», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что по результатам встречи была достигнута договорённость подготовить в ближайшее время для израильской стороны релевантную презентацию «с приглашением к коммерческому предложению».

Стороны также договорились организовать двусторонние экспертные консультации.