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15:54 08.07.2021

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о реформе СБУ

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Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о реформе СБУ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформе СБУ.

"Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению", - написала заместитель главы комитета Марьяна Безуглая в четверг в Фейсбуке.

Комитет рассматривал поправки ко второму чтению законопроекта № 3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ на своих заседаниях в среду и четверг.

Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении 28 января.

Теги: #законопроект #сбу
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