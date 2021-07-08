Большинство британских военных выведены из Афганистана - Джонсон

Основная часть британского военного контингента в Афганистане уже покинула эту страну, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в палате общин парламента.

"По очевидным причинам я не раскрываю графика вывода наших (Британии - ИФ) сил, но я могу сказать палате общин, что большинство персонала уже выведено", - сказал он.

"Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что тем не менее, Лондон не отказывается от своих обязательств поддерживать правительство Афганистана, в том числе против террористических угроз, и будет добиваться установления мира в стране.

"Иностранное военное присутствие в Афганистане никогда не планировалось быть долговременным", - сказал также Джонсон, уточнив, что для США и НАТО речь шла лишь о сроках вывода сил.

В то же время он признал, что идеального момента для вывода сил быть не могло.

Джонсон напомнил, что британские военные прекратили боевые операции в Афганистане в 2014 году. Позднее значительная часть британского контингента покинула эту страну, а перед оставшимися там 750 военными были поставлены другие задачи.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на данные Пентагона, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%.