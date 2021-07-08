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15:19 08.07.2021

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

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В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные злоупотребления при приобретении спецтехники

Столичные правоохранители задокументировали масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает Служба безопасности Украины в четверг.

Отмечается, что только одна закупка этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб в более чем 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договоры с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам.

"Таким образом только этой закупкой "Киевавтодор" нанес ущерб столичному бюджету на более чем 20 млн грн", - уточняют в СБУ.

В то же время, в Государственном бюро расследований сообщают о том, что должностные лица Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и "Киевавтодора" по завышенным ценам закупили грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог, что позволило им присвоить более 110 млн грн из бюджета.

"В рамках уголовного производства проведено санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности с последующим избранием меры предосторожности. Правонарушение было квалифицировано по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - подчеркивают в ГБР.

Как сообщалось, следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины в четверг провели обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечалось, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

Теги: #транспорт #киевавтодор #махинации
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