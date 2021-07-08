События

13:59 08.07.2021

Киевсовет поддержал инициативу "Голоса" о демонтаже памятника в честь "дружбы" Киева и Москвы

1 мин читать
Киевсовет поддержал инициативу "Голоса" о демонтаже памятника в честь "дружбы" Киева и Москвы

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленного в 2001 году в сквере на ул. Маршала Якубовского, сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Считаем, что на восьмом году войны, которую грубо и цинично начала Россия на востоке нашего государства, после оккупации Крыма, акценты нужно расставлять особенно четко и понятно. Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант", - подчеркивают в политсиле.

Фракция "Голос" единогласно поддержала проект решения авторства своей представительницы Алины Михайловой.

Теперь в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находится памятник, должно его демонтировать.

Сам знак будет передан на хранение в Голосеевскую РГА, чтобы в будущем стать экспонатом музея тоталитаризма.

Теги: #киев #демонтаж #голос #памятник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 08.07.2021
Кира Рудик открыла партийную ячейку "Голоса" в Запорожье

Кира Рудик открыла партийную ячейку "Голоса" в Запорожье

12:58 08.07.2021
"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

10:24 08.07.2021
В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

16:44 07.07.2021
С начала года в Киеве зафиксировали почти 24 тыс. нарушений в сфере благоустройства – КГГА

С начала года в Киеве зафиксировали почти 24 тыс. нарушений в сфере благоустройства – КГГА

14:52 07.07.2021
Джордж Кент будет временно исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве

Джордж Кент будет временно исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве

14:17 07.07.2021
Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

11:26 07.07.2021
Kyiv Nova poshta Half Marathon состоится в октябре

Kyiv Nova poshta Half Marathon состоится в октябре

18:40 06.07.2021
Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

14:28 06.07.2021
Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

В Виннице разоблачили майнинг-ферму, работавшую на территории облэнерго

Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

Полиция задержала рецидивиста, обокравшего храм в Харькове

Мужчине, ранившему полицейского и двух гражданских в Голосеевском районе Киева, сообщено о подозрении

В Харьковской области открыли новое приемное отделение Волчанской больницы

SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за недозагрузки

Шмыгаль отрицает влияние ситуации в Беларуси на отношения Украины и Литвы и ожидает товарооборота в 2021 на уровне 2019-го

В Прикарпатье произошло массовое отравление граждан, госпитализировано 13 человек

Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

"Евросолидарность" обвинила власть в подрыве обороноспособности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА