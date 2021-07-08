Киевсовет поддержал инициативу "Голоса" о демонтаже памятника в честь "дружбы" Киева и Москвы

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленного в 2001 году в сквере на ул. Маршала Якубовского, сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Считаем, что на восьмом году войны, которую грубо и цинично начала Россия на востоке нашего государства, после оккупации Крыма, акценты нужно расставлять особенно четко и понятно. Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант", - подчеркивают в политсиле.

Фракция "Голос" единогласно поддержала проект решения авторства своей представительницы Алины Михайловой.

Теперь в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находится памятник, должно его демонтировать.

Сам знак будет передан на хранение в Голосеевскую РГА, чтобы в будущем стать экспонатом музея тоталитаризма.