Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

Защита народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заявила ходатайство об отводе следственного судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, который рассматривает вопрос продления меры пресечения Медведчуку, суд не удовлетворил эту просьбу.

В начале судебного заседания в четверг адвокаты заявили ходатайство об отводе прокурора в процессе и следственного судьи Вовка, мотивируя необъективностью.

Суд рассмотрел ходатайство об отводе судьи и отказал в его удовлетворении. В настоящее время следственный судья Вовк продолжает рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Медведчуку, в частности, рассматривается ходатайство об отводе прокурора.

Трансляция заседания ведется на ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=tescBJE4loM

Ранее Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в госизмене народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака,

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.