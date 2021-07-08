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13:09 08.07.2021

В Харьковской области открыли новое приемное отделение Волчанской больницы

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В Харьковской области открыли новое приемное отделение Волчанской больницы

В Харьковской области завершилась реконструкция приемного отделения Волчанской центральной районной больницы - обновленное отделение уже заработало.

Как сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации, реконструкция в больнице состоялась в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Обновленное приемное отделение состоит из реанимационного, диагностического и диагностично-лечебного блоков. Работают травматологический пункт и палаты интенсивного лечения. Круглосуточно предоставляется полный спектр услуг в рентгенологическом кабинете, кабинетах компьютерной томографии и УЗИ-кабинете. Осуществляется эндоскопическое исследование и бронхоскопия. Отдельно отведена зона для динамического наблюдения.

"Приемное отделение получило и крайне необходимое оборудование. Здесь установлен новый компьютерный томограф Canon Aquilion 32-срезовый, рентгеновский аппарат CALYPSO, УЗИ-аппарат. Есть эндоскопическая стойка с бронхо- и гастроскопом, портативный рентгеновский аппарат MAC", - цитируется в сообщении заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Помещение отделения оборудовали также 21 камерой видеонаблюдения.

Кроме того, в здании сформирована въездная группа для одновременного приема двух карет скорой медицинской помощи. Утеплен фасад и благоустроена территория.

"Учтены все требования инклюзивности и доступности здания для лиц с инвалидностью. Предусмотрены два входа для маломобильных групп. А для лиц с нарушениями зрения есть тактильная навигация. Обновлены все коммуникации. Это и водоснабжение, и канализация, и вентиляция, и кондиционирование воздуха, и отопление, и электроснабжение", - отметил Харнам.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 2021 в Украине планируется построить или реконструировать 177 приемных отделений в больницах.

Теги: #большое_строительство #волчанск #больница
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